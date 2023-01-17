Одесская область: из-за последней атаки россиян на инфраструктуру в области существенный дефицит электроэнергии

Детали

Вследствие этой атаки “Укрэнерго” уменьшила количество электроэнергии, которую может использовать Одесская область.

По состоянию на 17 января ДТЭК Одесские электросети получила распоряжение на ограничения, которые составляют половину нормального потребления области. При этом критическая инфраструктура, к которой не применяются отключения, использует почти половину всей доступной электроэнергии.

В ДТЭК объяснили, что при таких условиях придерживаться графиков невозможно, поскольку не хватает доступной мощности. Поэтому в области продолжают действовать экстренные отключения.

Цитата

“К графикам можно будет вернуться только тогда, когда уменьшится дефицит, а „Укрэнерго“ сможет предоставить большие лимиты потребления для Одесской области. Энергетики работают над стабилизацией ситуации, чтобы как можно скорее вернуться к прогнозируемым графикам отключений”, — отмечают в ведомстве.

Дополнение

Как писал УНН, дефицит электроэнергии в Киеве остается существенным. Лимитов, которые сейчас есть в Киеве — недостаточно, чтобы перейти с экстренных отключений к стабилизационным.