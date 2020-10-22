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Очільник МОЗ Німеччини заразився коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан заразився коронавірусом. У середу, 21 жовтня, відомство повідомило, що проведений тест на коронавірус у Єнса Шпана виявився позитивним. Після цього урядовець негайно пішов на домашній карантин, пише УНН із посиланням на DW.

Згодом сам Шпан розповів таблоїду Bild: “Я перебуваю на самоізоляції вдома і в мене досі спостерігаються тільки симптоми застуди”. У міністерстві запевнили, що “негайно” повідомлять усім контактним особам про інфікування міністра.

Водночас канцлерка ФРН Анґела Меркель побажала Єнсу Шпану якнайшвидшого одужання, про що розповів офіційний представник німецького уряду на запит агентства новин dpa.

Зранку середи Шпан брав участь у засіданні уряду. На поширених кадрах із зустрічі видно, що він носить захисну маску. В самому уряді вже повідомили, що урядовці в жодному разі не будуть іти на карантин. Нарада проводилася з дотриманням правил гігієни і соціальної дистанції, що були розроблені для того, щоб убезпечити від необхідності карантину інших або навіть усіх учасників заходу в разі участі людини, яка згодом матиме позитивний результат на коронавірус, наголосили в уряді ФРН.

Єнс Шпан став першим членом уряду Німеччини, який заразився коронавірусом.

Раніше президент ФРН пішов на карантин через позитивний тест на коронавірус у охоронця.

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