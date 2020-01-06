Очільник апарату Пентагону йде з посади
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Голова апарату міністерства оборони США Ерік Чунінг в кінці місяця йде у відставку. Про це повідомляє Politico, передає УНН.
Згідно із заявою прессекретаря Пентагону Алісси Фара, його замінить Джен Стюарт, головний співробітник апарату республіканців у комітеті Палати представників з питань збройних сил і колишній радник голови Об'єднаного комітету начальників штабів.
Чунінг, колишній офіцер розвідки армії і ветеран бойових дій, керував повсякденними операціями в канцелярії міністра оборони США.
Нагадаємо, главою апарату Пентагону Еріка Чунінга було призначено у січні 2019 року.