Очікуємо на новий пакет військової підтримки від Великої Британії - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Вчора, 22 липня, Володимир Зеленський провів перемовини з Борисом Джонсоном - говорили про безпеку й оборонну співпрацю України та Великої Британії. Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні, передає УНН.
Цитата
"Говорив сьогодні (22 липня - ред.) з великим другом України Борисом Джонсоном. Передусім про безпеку й оборонну співпрацю. Очікуємо на новий пакет військової підтримки. Відносини між Україною та Британією побудовані на спільних цінностях. І хоч би що відбувалося в політиці, зв’язки між нашими країнами й суспільствами будуть лише посилюватися", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо
Велика Британія з 10 серпня заборонить імпорт російського вугілля, а з 31 грудня відмовиться від російської нафти.