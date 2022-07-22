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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Очікуємо на новий пакет військової підтримки від Великої Британії - Зеленський

Очікуємо на новий пакет військової підтримки від Великої Британії - Зеленський

Київ • УНН

 • 187406 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Вчора, 22 липня, Володимир Зеленський провів перемовини з Борисом Джонсоном - говорили про безпеку й оборонну співпрацю України та Великої Британії. Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні, передає УНН.

 

Цитата

"Говорив сьогодні (22 липня - ред.) з великим другом України Борисом Джонсоном. Передусім про безпеку й оборонну співпрацю. Очікуємо на новий пакет військової підтримки. Відносини між Україною та Британією побудовані на спільних цінностях. І хоч би що відбувалося в політиці, зв’язки між нашими країнами й суспільствами будуть лише посилюватися", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо 

Велика Британія з 10 серпня заборонить імпорт російського вугілля, а з 31 грудня відмовиться від російської нафти.

Українські Національні Новини

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