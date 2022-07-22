Ожидаем нового пакета военной поддержки от Великобритании - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Вчера, 22 июля, Владимир Зеленский провел переговоры с Борисом Джонсоном – говорили о безопасности и оборонном сотрудничестве Украины и Великобритании. Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении, передает УНН.

 

Цитата

"Говорил сегодня (22 июля - ред.) с великим другом Украины Борисом Джонсоном. Прежде всего о безопасности и оборонном сотрудничестве. Ожидаем нового пакета военной поддержки. Отношения между Украиной и Британией построены на общих ценностях. И что бы ни происходило в политике, связи между нашими странами и обществами будут только усиливаться", - подчеркнул Зеленский.

Напомним 

Великобритания с 10 августа запретит импорт российского угля, а с 31 декабря откажется от российской нефти.

Украинские Национальные Новости

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