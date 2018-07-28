Обвал гуртожитку на Житомирщині: названо причину
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Попередня причина часткового руйнування будівлі гуртожитку Новочорторийського державного аграрного технікуму на Житомирщині - підмивання фундаменту будівлі грунтовими та дощовими водами, що спровокувало просідання фундаменту. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"Попередня причина події – підмивання фундаменту будівлі ґрунтовими та дощовими водами, внаслідок чого сталось просідання фундаменту та часткове руйнування будівлі", - повідомили у відомстві.
За даними рятувальників, зруйновано частину тильної стіни, бічної несучої стіни та 24 житлових кімнати у третьому під’їзді загальною площею близько 330 кв. м. Загроза іншим двом під’їздам відсутня. Всього в третьому під’їзді було 48 кімнат. Загальна кількість житлових кімнат у гуртожитку 225.
На засіданні місцевої комісії з питань ТЕБ та НС прийнято рішення щодо обмеження доступу до місця руйнування та гуртожитку в цілому для попередження випадків мародерства та травмування людей, а також створення комісії з визначення аварійності будівлі та прийняття рішення щодо ремонту або демонтажу третього під’їзду.
Нагадаємо, 28 липня близько 6:00 у селі Нова Чортория сталося часткове руйнування п’ятиповерхової будівлі гуртожитку технікуму. Загиблих, травмованих внаслідок події немає.