Обвал общежития в Житомирской области: названа причина
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Предварительная причина частичного разрушения здания общежития Новочерторийского государственного аграрного техникума в Житомирской области - подмывание фундамента здания грунтовыми и дождевыми водами, что спровоцировало проседание фундамента. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"Предварительная причина происшествия - подмывание фундамента здания грунтовыми и дождевыми водами, в результате чего произошло проседание фундамента и частичное разрушение здания", - сообщили в ведомстве.
По данным спасателей, разрушена часть тыльной стены, боковой несущей стены и 24 жилых комнаты в третьем подъезде общей площадью около 330 кв. м. Угроза другим двум подъездам отсутствует. Всего в третьем подъезде было 48 комнат. Общее количество жилых комнат в общежитии 225.
На заседании местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принято решение об ограничении доступа к месту разрушения и общежития в целом для предупреждения случаев мародерства и травмирования людей, а также создание комиссии по определению аварийности здания и принятия решения по ремонту или демонтажу третьего подъезда.
Напомним, 28 июля около 6:00 в селе Новая Чертория произошло частичное разрушение пятиэтажного здания общежития техникума. Погибших, травмированных в результате происшествия нет.