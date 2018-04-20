ОБСЄ: з початку року жертвою обстрілів на Донбасі стала 51 цивільна особа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. З початку 2018 року внаслідок бойових дій на Донбасі постраждала 51 цивільна особа. Про це на брифінгу повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає УНН.
“Кількість жертв серед цивільного населення — 51 особа, і це лише за цей рік”, — повідомив Хуг.
Як повідомляв УНН, протягом 2017 року на Донбасі було зафіксовано 519 жертв серед цивільного населення.
Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що з початку російської агресії на Донбасі загинули понад 10 тис. українців.