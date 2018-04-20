ОБСЕ: с начала года жертвой обстрелов на Донбассе стал 51 мирный житель

"Количество жертв среди гражданского населения - 51 человек, и это только за этот год", - сообщил Хуг.

Как сообщал УНН, в течение 2017 года на Донбассе было зафиксировано 519 жертв среди гражданского населения.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что с начала российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. украинцев.