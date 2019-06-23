ОБСЄ виявила 30 "Градів" в окупованих районах Луганщини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Члени патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 20 червня зафіксували 30 реактивних систем залпового вогню "Град", розміщених із порушенням ліній відведення в окупованих районах Луганської області. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ станом на 19:30 21 червня, опублікованому в суботу, повідомляє УНН.
20 червня безпілотник спостерігачів виявив 8 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-12, "Град", 122 мм) на полігоні біля н. п. Міусинськ та 22 РСЗВ (БМ-21 "Град") біля н. п. Хрустальний.
Крім того, у той же день ОБСЄ зафіксувала десятки інших зразків важкого озброєння на окупованому Донбасі, яке було розміщене за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання.
Зокрема, безпілотник СММ ОБСЄ виявив 4 зенітні ракетні комплекси (9К35 "Стріла-10"), 6 танків (Т-64), 9 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і 12 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм) на полігоні біля Міусинська та 29 буксируваних гаубиць (2А65 "Мста-Б", 152 мм - 5 од., Д-30 - 6 од. і 18 од. невстановленого типу), 6 самохідних гаубиць (2С1) і 4 протитанкові гармати (МТ-12 "Рапіра", 100 мм) біля Хрустального.
Водночас БПЛА СММ малого радіуса дії виявив 25 танків (Т-72 - 20 од., Т-64 - 4 од., ймовірно Т-72 - 1 од., а також імовірно танки (невстановленого типу) - 8 од.) на полігоні біля н. п. Тернове.
Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала на Донеччині п'ятиразове збільшення обстрілів.