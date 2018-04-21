ОБСЄ: На шахті "Юнком" забрали вже чотири насоси
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Присутні на місці працівники шахти "Юний Комунар" ("Юнком") у н. п. Бунге висловили своє занепокоєння щодо ризиків, пов'язаних із затопленням шахти. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, опублікований 20 квітня.
Так, за словами працівників шахти, чотири насоси, які допомагали регулювати рівень води у шахті, забрали приблизно три тижні тому. Також їм наказали до кінця місяця відключити та забрати решту насосів.
"Спостерігачам не вдалося засвідчити, що, як повідомлялося, насоси та інше обладнання з шахти забрали, оскільки їм сказали, що на це потрібен дозвіл від збройних формувань", – зазначила Місія.
Нагадаємо, раніше ОБСЄ повідомляла, що деякі насоси шахти "Юнком" на Донбасі можуть відключити, і тому шахта поступово буде затоплена. Затоплення шахти загрожує забрудненням ґрунту та підземних вод.