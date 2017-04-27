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Обсяги житлового будівництва в Україні продовжили зростання

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. За січень-березень 2017 року в Україні виконано будівельних робіт зі зведення житла на суму 4,6 млрд грн. Індекс будівельної продукції (житлові будівлі) за січень-березень на 23,4% більший ніж за аналогічний період 2016 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію, оприлюднену Державною службою статистики України.

Обсяги житлового будівництва в Україні продовжили зростання

При цьому загальний обсяг робіт зі зведення будівель становив 8,17 млрд грн, з них 4,6 млрд грн припали на зведення житлових будівель, а 3,5 млрд грн – нежитлових.

Індекс будівельної продукції в січні–березні 2017 року порівняно із січнем–березнем 2016 року становив 119,4%, тобто на 19,4% більше.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.

В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року понад 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ у порівнянні з 2015 роком.

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