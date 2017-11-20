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Обсяги залізничних вантажоперевезень знизились на 4,4%

Обсяги залізничних вантажоперевезень знизились на 4,4%

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Станом на жовтень від початку 2017 року вантажооборот транспортних підприємств становив 283,5 млрд ткм, або 106,9% від обсягу січня – жовтня минулого року. Про це повідомили у Державній службі статистики України, передає УНН.

Зазначимо, транспортні компанії перевезли 522,3 млн тонн вантажів, що становить 102,2% від показників аналогічного періоду 2016 року.

За 10 місяців поточного року залізничники перевезли на внутрішньому сполученні та на експорт 230,5 млн тонн вантажів, що на 4,4% менше, ніж за відповідний період 2016 року.

Перевезення лісових вантажів знизилося на 34,2%, коксу — на 30,6%, кам’яного вугілля — на 23,8%, хімічних і мінеральних добрив — на 19%, чорних металів — на 18,1%, залізної та марганцевої руди — на 7,4%.

Водночас перевезення брухту чорних металів збільшилось на 16,1%, будівельних матеріалів — на 17,4%, зерна та продуктів перемелу — на 19,8%, нафти і нафтопродуктів — на 28,7%.

У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом 44,5% припало на закордонні, що на 20% менше, ніж за січень — жовтень минулого року.

При цьому обсяги перекачки вантажів трубопровідним транспортом збільшились. Так, перекачка нафти зросла на 7,9%, газу — на 13,2%. Транзит нафти зріс на 4,2%, газу — на 18,5%. Однак перекачка та транзит аміаку скоротилися на 28,4% і на 28,8% відповідно.

Щодо пасажирського транспорту, за десять місяців цього року усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 83, млрд пас. км, що становить 108% від обсягу аналогічного періоду 2016 року.

Пасажирським транспортом скористалися 3851,6 млн українців, або 100,4% від обсягу січня — жовтня минулого року.

Зауважимо, дані наведені без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і Севастополя, а також зони проведення АТО.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян припускає подальше зростання тарифів на вантажні перевезення на ПАТ “Укрзалізниця” після їхнього здорожчання на 15%.

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