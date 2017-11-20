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Объемы железнодорожных грузоперевозок снизились на 4,4%

Объемы железнодорожных грузоперевозок снизились на 4,4%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. По состоянию на октябрь от начала 2017 года грузооборот транспортных предприятий составил 283,5 млрд ткм, или 106,9% от объема января - октября прошлого года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает УНН.

Отметим, транспортные компании перевезли 522,3 млн тонн грузов, что составляет 102,2% от показателей аналогичного периода 2016 года.

За 10 месяцев текущего года железнодорожники перевезли на внутреннем сообщении и на экспорт 230,5 млн тонн грузов, что на 4,4% меньше, чем за соответствующий период 2016 года.

Перевозки лесных грузов снизилось на 34,2%, кокса - на 30,6%, каменного угля - на 23,8%, химических и минеральных удобрений - на 19%, черных металлов - на 18,1%, железной и марганцевой руды - на 7,4%.

В то же время перевозки лома черных металлов увеличилось на 16,1%, строительных материалов - на 17,4%, зерна и продуктов перемола - на 19,8%, нефти и нефтепродуктов - на 28,7%.

В общих объемах перевозок грузов водным транспортом 44,5% пришлось на зарубежные, что на 20% меньше, чем за январь - октябрь прошлого года.

При этом объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом увеличились. Так, перекачка нефти выросла на 7,9%, газа - на 13,2%. Транзит нефти вырос на 4,2%, газа - на 18,5%. Однако перекачка и транзит аммиака сократились на 28,4% и на 28,8% соответственно.

По пассажирского транспорта, за десять месяцев этого года всеми видами транспорта выполнено пассажирооборот в объеме 83 млрд пасс. км, что составляет 108% от объема аналогичного периода 2016 года.

Пассажирским транспортом воспользовались 3851,6 млн украинцев, или 100,4% от объема января - октября прошлого года.

Заметим, данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, а также зоны проведения АТО.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян предполагает дальнейший рост тарифов на грузовые перевозки на ПАО "Укрзализныця" после их подорожания на 15%.

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