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Обсяг товарообороту між Україною та ЄС сягає 42% - Порошенко

Обсяг товарообороту між Україною та ЄС сягає 42% - Порошенко

Київ • УНН

 • 11412 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Обсяг товарообороту між Європейським союзом та Україною сягає 42% від загального товарообігу України. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час спільного брифінгу з головою Європейської ради Дональдом Туском та головою Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером, передає УНН.

"Сьогодні ми зробили неможливе. Попри всі складнощі з якими ми стикнулися у реалізації асоціації з ЄС у 2014 році. Ми реалізували зону поглибленої торгівлі. І зараз ми можемо реалізувати 42% торгового обороту", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, товарообіг між Україною та Польщею протягом січня-лютого 2018 року становив 1,6 млрд дол., що на 28% більше, ніж у 2017 році. Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Як повідомляв УНН, протягом 2017 року товарообіг між Україною та Словенією зріс на 31%.

Раніше стало відомо, що експорт до країн ЄС у перші місяці року перевищив імпорт.

Українські Національні Новини

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