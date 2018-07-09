Обсяг товарообороту між Україною та ЄС сягає 42% - Порошенко

"Сьогодні ми зробили неможливе. Попри всі складнощі з якими ми стикнулися у реалізації асоціації з ЄС у 2014 році. Ми реалізували зону поглибленої торгівлі. І зараз ми можемо реалізувати 42% торгового обороту", - повідомив Порошенко.



Нагадаємо, товарообіг між Україною та Польщею протягом січня-лютого 2018 року становив 1,6 млрд дол., що на 28% більше, ніж у 2017 році. Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.



Як повідомляв УНН, протягом 2017 року товарообіг між Україною та Словенією зріс на 31%.

Раніше стало відомо, що експорт до країн ЄС у перші місяці року перевищив імпорт.