Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 28,5 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 27 жовтня збільшився на 28,5 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 27 жовтня становив 342,5 млн дол., у тому числі у доларах США — 243,3 млн дол.
Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 25 жовтня зменшився на 15,1 млн дол.