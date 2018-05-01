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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 17972 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Обстріли бойовиків: четверо українських захисників отримали поранення

Київ • УНН

 • 12934 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів поранено чотирьох українських військових. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Максим Праута, передає УНН.

Обстріли бойовиків: четверо українських захисників отримали поранення

“Внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення четверо наших захисників. Стан здоров’я трьох постраждалих оцінюється як задовільний. Один військовослужбовець перебуває у стані середньої тяжкості”, — сказав Праута.

Нагадаємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували порушення режиму припинення вогню в районі Донецької фільтрувальної станції, внаслідок чого 28 квітня співробітники ДФС не змогли провести ротацію змін.

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