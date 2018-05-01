Обстріли бойовиків: четверо українських захисників отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів поранено чотирьох українських військових. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Максим Праута, передає УНН.
“Внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення четверо наших захисників. Стан здоров’я трьох постраждалих оцінюється як задовільний. Один військовослужбовець перебуває у стані середньої тяжкості”, — сказав Праута.
Нагадаємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували порушення режиму припинення вогню в районі Донецької фільтрувальної станції, внаслідок чого 28 квітня співробітники ДФС не змогли провести ротацію змін.