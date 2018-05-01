Обстрелы боевиков: четверо украинских защитников получили ранения

“В результате вражеских обстрелов получили ранения четверо наших защитников. Состояние здоровья трех пострадавших оценивается как удовлетворительное. Один военнослужащий находится в состоянии средней тяжести”, - сказал Праута.

Напомним, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали нарушения режима прекращения огня в районе Донецкой фильтровальной станции, в результате чего 28 апреля сотрудники ДФС не смогли провести ротацию изменений.