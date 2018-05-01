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Обстрелы боевиков: четверо украинских защитников получили ранения

Киев • УНН

 • 12934 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов ранены четыре украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута, передает УНН.

Обстрелы боевиков: четверо украинских защитников получили ранения

“В результате вражеских обстрелов получили ранения четверо наших защитников. Состояние здоровья трех пострадавших оценивается как удовлетворительное. Один военнослужащий находится в состоянии средней тяжести”, - сказал Праута.

Напомним, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали нарушения режима прекращения огня в районе Донецкой фильтровальной станции, в результате чего 28 апреля сотрудники ДФС не смогли провести ротацию изменений.

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