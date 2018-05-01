Обстрелы боевиков: четверо украинских защитников получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов ранены четыре украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута, передает УНН.
“В результате вражеских обстрелов получили ранения четверо наших защитников. Состояние здоровья трех пострадавших оценивается как удовлетворительное. Один военнослужащий находится в состоянии средней тяжести”, - сказал Праута.
Напомним, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали нарушения режима прекращения огня в районе Донецкой фильтровальной станции, в результате чего 28 апреля сотрудники ДФС не смогли провести ротацию изменений.