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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28799 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Обстріл Київщини: кількість жертв зросла до 7

Обстріл Київщини: кількість жертв зросла до 7

Київ • УНН

 • 676160 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Внаслідок вчорашнього обстрілу Київщини кількість жертв зросла - у реанімації померла сьома людина, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у четвер, 24 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Київщина. Внаслідок вчорашнього обстрілу, станом на зараз, у реанімації померла сьома людина. Світла пам’ять загиблим", - написав Кулеба.

Деталі

Голова ОВА також зазначив, що енергетики продовжують ремонтні роботи, "щоб якнайшвидше відновити електрику в області". "Близько ста бригад працюють цілодобово. Без електрики залишається 70% мешканців Київщини", - повідомив він.

Посадовець закликав коритуватися Пунктами незламності: "Там можна зарядити телефони та погрітися".

Доповнення

У Вишгороді Київської області 23 листопада російська ракета влучила в дах п'ятиповерхівки.

Українські Національні Новини

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