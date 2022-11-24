Обстріл Київщини: кількість жертв зросла до 7

Цитата

"Київщина. Внаслідок вчорашнього обстрілу, станом на зараз, у реанімації померла сьома людина. Світла пам’ять загиблим", - написав Кулеба.

Деталі

Голова ОВА також зазначив, що енергетики продовжують ремонтні роботи, "щоб якнайшвидше відновити електрику в області". "Близько ста бригад працюють цілодобово. Без електрики залишається 70% мешканців Київщини", - повідомив він.

Посадовець закликав коритуватися Пунктами незламності: "Там можна зарядити телефони та погрітися".

Доповнення

У Вишгороді Київської області 23 листопада російська ракета влучила в дах п'ятиповерхівки.