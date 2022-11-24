Обстрел Киевской области: количество жертв возросло до 7
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В результате вчерашнего обстрела Киевской области количество жертв возросло - в реанимации умер седьмой человек, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в четверг, 24 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Киевская область. В результате вчерашнего обстрела, по состоянию на сейчас, в реанимации умер седьмой человек. Светлая память погибшим", - написал Кулеба.
Детали
Глава ОВА также отметил, что энергетики продолжают ремонтные работы, "чтобы быстрее восстановить электричество в области". "Около ста бригад работают круглосуточно. Без электричества остается 70% жителей Киевской области", - сообщил он.
Чиновник призвал пользоваться Пунктами несокрушимости: "Там можно зарядить телефоны и погреться".
Дополнение
В Вышгороде Киевской области 23 ноября российская ракета попала в крышу пятиэтажки.