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Обстрел Киевской области: количество жертв возросло до 7

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В результате вчерашнего обстрела Киевской области количество жертв возросло - в реанимации умер седьмой человек, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в четверг, 24 ноября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Киевская область. В результате вчерашнего обстрела, по состоянию на сейчас, в реанимации умер седьмой человек. Светлая память погибшим", - написал Кулеба.

Детали

Глава ОВА также отметил, что энергетики продолжают ремонтные работы, "чтобы быстрее восстановить электричество в области". "Около ста бригад работают круглосуточно. Без электричества остается 70% жителей Киевской области", - сообщил он.

Чиновник призвал пользоваться Пунктами несокрушимости: "Там можно зарядить телефоны и погреться".

Дополнение

В Вышгороде Киевской области 23 ноября российская ракета попала в крышу пятиэтажки.

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