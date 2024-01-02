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Обстріл Харкова: поранено 44 людини, серед них - 5 дітей

Обстріл Харкова: поранено 44 людини, серед них - 5 дітей

Київ • УНН

 • 49162 перегляди

Внаслідок ракетного обстрілу Харкова одна жінка загинула і 44 отримали поранення, в тому числі п'ятеро дітей. Прокурори документують наслідки російської ракетної атаки. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки ракетного обстрілу центра Харкова:  згідно оновленої інформації відомо, що загинула жінка, поранено 44 особи, зокрема пʼять дітей. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарчі будівлі, магазини, кафе, аптеки, автомобілі. Прокурори документують наслідки ракетної атаки російського агресора, передає УНН.

Деталі

Загибла, понад 40 поранених, серед яких 5 дітей — прокурори документують наслідки ракетної атаки ворога по центру Харкова 

- ідеться у повідомленні Харківської прокуратури.

За даними слідства, 2 січня близько 07:30 збройні сили російських загарбників завдали масований ракетний удар по цивільних обʼєктах центральної частини міста Харків. Зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарчі будівлі, магазини, кафе, аптеки, автомобілі містян тощо.

Інформація станом на 10:40: повідомляється про загибель жінки та поранення 44 осіб, серед яких пʼять дітей, а саме - двоє дівчат 6 та 13 років і троє хлопчиків по 9 років.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, посилаючись на інформацію голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, що у Харкові через ранкову ракетну атаку російських військ відомо про одну загиблу та понад 20 постраждалих людей.

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