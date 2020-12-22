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Обшуки в Укроборонпромі: СБУ розкритикували за використання спецназу "Альфа"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. СБУ розкритикували за залучення спецназу "Альфа" на обшуки в "Укроборонпромі". В коментарі УНН військовий експерт Сергій Грабський зауважив, що спецназ "Альфа" залучається у виключних випадках.

Обшуки в Укроборонпромі: СБУ розкритикували за використання спецназу "Альфа"

"Спецназ Альфа це, скажімо так, інструмент, який призначений для вирішення абсолютно інших завдань , і не їх завдання класти людей обличчям в підлогу, які не представляють терористичну загрозу. Це знаєте, приблизно, як кришталевою вазою або мікроскопом забивати цвяхи. Можливо? - Так! Доцільно? – Ні, не доцільно", - прокоментував Грабській.

Військовий експерт додає, що зараз це схоже на психологічний тиск і припускає, що він спрямований на учасників цієї ситуації.

"Використання "Альфи" тут є абсолютно недоцільним. СБУ взяли те, що вони мали під рукою (Альфа підпорядковується СБУ), але це недоцільно і це принижує гідність і професіоналізм Альфи. Це не їх завдання", - зауважив експерт.

УНН очікує від СБУ інформації щодо підстав залучення спецназу "Альфа" для виїмки архівних документів в "Укроборонпромі".

Нагадаємо, 03 грудня СБУ провела обшуки в "Укроборонпромі" і "Укрспецекспорті", звинувачуючи посадовців і пакистанську компанію-агента Raviana в держзраді. Втім інша версія активності СБУ - конкурентна війна між двома пакистанськими агентами Raviana та Trojans за ринок. Детально тут.

В Раді тим часом обережно коментують цю ситуацію, зауважуючи, що на даний момент немає достатніх підстав когось звинувачувати у держзраді.

Як дослідив УНН, на початку 2014 року пакистанська компанія Trojans, за сприяння Служби зовнішньої розвідки України, отримала статус агента - монополіста за напрямком співробітництва України і Пакистану. Саме ця компанія супроводжувала всі контракти "Укрспецекспорту", аж поки на початку 2020 року в Україну не повернулася Raviana і не почала фактично конкурувати з Trojans. Війна агентів за контракти України з Пакистаном могла стати мотивом обшуків СБУ в Укроборонпромі та звинувачень Raviana начебто у підривній діяльності.

До речі, напередодні відкриття кримінального провадження проти Raviana СБУ закрила кримінальне провадження проти бенефіціара Trojans.

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