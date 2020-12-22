Обыски в Укроборонпроме СБУ: раскритиковали за использование спецназа "Альфа"

"Спецназ Альфа это, скажем так, инструмент, который предназначен для решения совершенно иных задач, и не их задача класть людей лицом в пол, которые не представляют террористическую угрозу. Это знаете, примерно, как хрустальной вазой или микроскопом забивать гвозди. Возможно? - Да! Целесообразно? - Нет, не целесообразно", - прокомментировал Грабский.

Военный эксперт добавляет, что сейчас это похоже на психологическое давление и предполагает, что оно направлено на участников этой ситуации.

"Использование "Альфы" здесь является абсолютно нецелесообразным. СБУ взяли то, что они имели под рукой (Альфа подчиняется СБУ), но это нецелесообразно и это унижает достоинство и профессионализм Альфы. Это не их задача", - отметил эксперт.

УНН ожидает от СБУ информации относительно оснований привлечения спецназа "Альфа" для выемки архивных документов в "Укроборонпроме".

Напомним, 3 декабря СБУ провела обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте", обвиняя чиновников и пакистанскую компанию-агента Raviana в госизмене. Впрочем другая версия активности СБУ - конкурентная война между двумя пакистанскими агентами Raviana и Trojans за рынок. Подробно здесь.

В Раде тем временем осторожно комментируют эту ситуацию, отмечая, что на данный момент нет достаточных оснований кого-то обвинять в госизмене.

Как исследовал УНН, в начале 2014 года пакистанская компания Trojans, при содействии Службы внешней разведки Украины, получила статус агента - монополиста по направлению сотрудничества Украины и Пакистана. Именно эта компания сопровождала все контракты "Укрспецэкспорта", пока в начале 2020 года в Украину не вернулась Raviana и не стала фактически конкурировать с Trojans. Война агентов за контракты Украины с Пакистаном могла стать мотивом обысков СБУ в Укроборонпроме и обвинений Raviana во вроде бы в подрывной деятельности.

Кстати, накануне открытия уголовного производства против Raviana СБУ закрыла уголовное производство против бенефициара Trojans.