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Обшуки в мерії Одеси: у СБУ назвали причину

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Керівництво департаментів мерії Одеси привласнило 100 млн грн через створення штучної кредитної заборгованості. Правоохоронці проводять слідчі дії у приміщеннях структурних підрозділів Одеської міської ради та фірм, причетних до протиправної діяльності, для виявлення речових доказів. Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає УНН.

"Співробітники СБ України викрили факт заволодіння коштами міського бюджету посадовцями Одеської міськради та комунального підприємства. Встановлено, що чиновники міськради у змові з комерційними структурами привласнили майже 100 мільйонів гривень під час погашення кредитної заборгованості комерційному банку", - йдеться в повідомленні пресцентру.

Як пояснили у СБУ, зловмисники штучно створили кредитну заборгованість комунального підприємства перед банківською установою. Право вимоги на борги у банку викупила приватна фірма, афілійована з чиновниками мерії. Після цього комерсанти, завищивши суму заборгованості на 100 мільйонів гривень, звернулися до мерії із вимогою її погашення.

У Службі безпеки зазначили, що рішення щодо оплати завищеного боргу приймалося на основі недостовірних матеріалів, свідомо підготовлених посадовцями кількох департаментів мерії, після чого бюджетні гроші були привласнені учасниками оборудки.

"Правоохоронці проводять слідчі дії у приміщеннях структурних підрозділів Одеської міської ради та фірм, причетних до протиправної діяльності, для виявлення речових доказів. Триває досудове слідство за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Операція проводилась спільно з прокуратурою Одеської області", - йдеться у повідомленні СБУ.

Як раніше стало відомо УНН, співробітники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України у п’ятницю, 22 листопада, проводили невідкладні слідчі дії в одеській мерії.

Крім того, за інформацією Генеральної прокуратури України, у п’ятницю обшуки також проводяться на території Одеського морського порту.

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