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Обшуки у нічному клубі Києва: на дії поліцейських ніхто не скаржився

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Обшуки у столичному нічному клубі Jugendhub були санкціонованими. Заяв про перевищення повноважень правоохоронцями не надходило. Про це заявила речниця прокуратури Києва Ольга Простолюк у коментарі "112 Україна", передає УНН.

"Обшуки проводилося за рішенням суду, тобто вони були цілком санкціонованими, і їх проводили в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 317 ККУ ("Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів"). Під час проведення обшуків було залучено представників Шевченківського управління поліції, представників прокуратури, а також представників полку поліції особливого призначення та районного Шевченківського у м. Києві військового комісаріату", - сказала речниця столичної прокуратури.

У відповідь на запитання, скільки наразі людей перебуває у правоохоронних закладах, вона сказала, що не володіє цією інформацією, а знає тільки, що було затримано 17 осіб. Наразі з ними проводять процесуальні слідчі дії.

Простолюк зазначила, що до прокуратури не надходило заяв про побиття затриманих та незаконного доправлення їх до військкомату.

"Наразі до прокуратури м. Києва не надходило жодних заяв про перевищення повноважень працівниками поліції, але якщо вони надійдуть, ми будемо проводити перевірку цих фактів. Крім того, я знаю, що Шевченківським управлінням поліції проводиться перевірка цих даних. Вони проводять своє, так би мовити, розслідування", - уточнила речниця прокуратури.

Нагадаємо, під час обшуку у київському нічному клубі поліція затримала 17 осіб з наркотиками, виявила 11-х малолітніх та 32-х осіб, які ухилялися від призову.

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