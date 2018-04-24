Обшуки на "Мотор Січі": СБУ розповіла деталі справи

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження щодо підготовки до дій, спрямованих на ослаблення держави через руйнування стратегічного підприємства ПАТ "Мотор Січ". За даними спецслужби, представники іноземної компанії розбудовують сучасний завод із виробництва авіадвигунів, на який планується перенести українське виробництво та передати технології. Про це УНН повідомили у прес-центрі СБУ.