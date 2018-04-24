Обшуки на "Мотор Січі": СБУ розповіла деталі справи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження щодо підготовки до дій, спрямованих на ослаблення держави через руйнування стратегічного підприємства ПАТ "Мотор Січ". За даними спецслужби, представники іноземної компанії розбудовують сучасний завод із виробництва авіадвигунів, на який планується перенести українське виробництво та передати технології. Про це УНН повідомили у прес-центрі СБУ.
"Службою безпеки України розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 та ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України за фактом підготовки до вчинення дій, спрямованих на ослаблення держави через руйнування стратегічного підприємства ПАТ “Мотор Січ”, - йдеться у повідомленні.
За наявними у СБУ даними, представники іноземної компанії розбудовують сучасний завод із виробництва авіадвигунів, на який планується перенести українське виробництво та передати технології.
"Для реалізації цих намірів, всупереч українському законодавству, іноземцями здійснено опосередковану концентрацію контрольного пакета акцій “Мотор Січ”, який наразі оформлено на шість офшорних компаній та фізичну особу", - додали у спецслужбі.
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Вказано, що співробітниками СБУ у взаємодії з Держфінмоніторингом встановлено, що продаж контрольного пакету акцій стратегічного об’єкта ПАТ “Мотор Січ” здійснювався на адресу фізичних осіб та компаній нерезидентів в обсягах менш ніж по 10%, у зв’язку з чим існують підозри про намагання зацікавлених осіб приховати власників істотної участі та реальних бенефіціарних власників покупців акцій.
"На даний час представники компанії-нерезидента мають намір протиправно сконцентрувати придбаний пакет акцій, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства та отримати повний контроль над його діяльністю у сфері військових оборонних замовлень, що підтверджується матеріалами справи", - розповіли в СБУ.
У рамках вказаного кримінального провадження у 2017 році, згідно з отриманою ухвалою суду, як повідомляється, було накладено арешт на пакет акцій ПАТ “Мотор Січ” у 56%.
"З метою отримання додаткових доказів у кримінальному провадженні співробітники СБУ 23 квітня 2018 року провели санкціоновані обшуки в адміністративних приміщеннях заводоуправління, відділу цінних паперів ПАТ “Мотор Січ” та місцями проживання окремих фізичних осіб", - зазначили у спецслужбі.
Триває досудове слідство.
Нагадаємо, співробітники СБУ 23 квітня прийшли з обшуками в ПАТ "Мотор Січ". Як повідомили УНН в СБУ, обшуки проводилися, зокрема, за підозрою у підготовці до диверсії.