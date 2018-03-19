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Обрання Денісової омбудсменом не ставиться під сумнів – Парубій

Обрання Денісової омбудсменом не ставиться під сумнів – Парубій

Київ • УНН

 • 7763 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Обрання Людмили Денісової Уповноваженою ВР з прав людини не ставиться під сумнів. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

“Зачитавши рішення регламентного комітету, який протягом кількох днів вивчав дане питання (щодо процедури голосування за омбудсмена - ред.)... мені здається що будь-яка дискусія з цього питання (скасування рішення по голосування щодо призначення Денисової омбудсменом — ред.) відійшла в бік. Рада розглянула за усією процедурою обрання уповноваженого з прав людиною — уповноважений обраний, це Людмила Денісова, і не ставиться це під сумнів”, — підкреслив А.Парубій.

Нагадаємо, парламент призначив Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову. Під час рейтингового голосування Людмила Денісова набрала 273 голоси нардепів, Андрій Мамалига — 111 голосів.

Після рейтингового голосування спікер запропонував нардепам проголосувати за призначення Л.Денісової на посаду Омбудсмена. За це рішення проголосували 280 народних депутатів.

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