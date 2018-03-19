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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 1871 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 10421 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 57072 просмотра

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11:47 • 70797 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Избрание Денисовой омбудсменом не ставится под сомнение - Парубий

Избрание Денисовой омбудсменом не ставится под сомнение - Парубий

Киев  •  УНН

 • 7763 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Избрание Людмилы Денисовой Уполномоченной ВР по правам человека не ставится под сомнение. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Зачитав решение регламентного комитета, который в течение нескольких дней изучал данный вопрос (относительно процедуры голосования за омбудсмена - ред.)... мне кажется что любая дискуссия по этому вопросу (отмена решения по голосованию по назначению Денисовой омбудсменом - ред.) отошла в сторону. Рада рассмотрела по всей процедуре избрание уполномоченного по правам человеком - уполномоченный выбран, это Людмила Денисова, и это не ставится это под сомнение", - подчеркнул Парубий.

Напомним, парламент назначил Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову. Во время рейтингового голосования Людмила Денисова набрала 273 голоса нардепов, Андрей Мамалыга - 111 голосов.

После рейтингового голосования спикер предложил нардепам проголосовать за назначение Л.Денисовой на должность Омбудсмена. За это решение проголосовали 280 народных депутатов.

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