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Оборот роздрібної торгівлі за 10 місяців 2016 року зріс на 3%

Київ • УНН

 • 8193 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Оборот роздрібної торгівлі протягом січня—жовтня 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року збільшився у порівняних цінах на 3%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Оборот роздрібної торгівлі за 10 місяців 2016 року зріс на 3%

За даними відомства, оборот роздрібної торгівлі у січні—жовтні 2016 року становив 932,9 млрд грн, що у порівнянних цінах на 3% більше від обсягу січня—жовтня 2015 року.

Зокрема, найбільший приріст обороту роздрібної торгівлі зафіксовано в Київській області — на 7,1%, в Львівській області — 6,3% та в Полтавській області — на 5,5%. Водночас, найбільше оборот роздрібної торгівлі скоротився в Донецькій області — на 3,2%, в Житомирській області — на 4,9% та в Чернівецькій області — на 1,5%.

Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, оборот роздрібної торгівлі у січні—вересні 2016 року становив 829,8 млрд грн, що у порівнянних цінах на 3,3% більше від обсягу січня—вересня 2015 року.

Як повідомляв УНН, оборот роздрібної торгівлі протягом січня—серпня 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року збільшився у порівняних цінах на 3,1%.

 

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