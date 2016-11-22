Оборот розничной торговли за 10 месяцев 2016 года вырос на 3%

По данным ведомства, оборот розничной торговли в январе-октябре 2016 года составил 932,9 млрд. грн, что в сопоставимых ценах на 3% больше объема января-октября 2015 года.

В частности, наибольший прирост оборота розничной торговли зафиксирован в Киевской области - на 7,1%, в Львовской области - 6,3% и в Полтавской области - на 5,5%. В то же время, больше всего оборот розничной торговли сократился в Донецкой области - на 3,2%, в Житомирской области - на 4,9% и в Черновицкой области - на 1,5%.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, оборот розничной торговли в январе-сентябре 2016 года составил 829,8 млрд. грн, что в сопоставимых ценах на 3,3% больше объема января-сентября 2015 года.

Как сообщал УНН, оборот розничной торговли в январе-августе 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года увеличился в сопоставимых ценах на 3,1%.