Оборонний бюджет Литви зріс на 232%: частково через агресію РФ проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Оборонний бюджет Литви за 9 років виріс на 232%. У великій мірі на динаміку вплинула російська агресія проти України. Про це пише Постійне представництво Литви в ОБСЄ в Twitter, передає УНН.
"Литва серйозно ставиться до своєї безпеки. З 2010 по 2019 рік наш оборонний бюджет зріс на 232 відсотки. Значне зростання - після початку російської агресії проти України в 2013 році", - сказано в повідомленні.
Дипломати зазначили, що на сьогодні Литва зберігає зобов'язання перед НАТО по внесках 2% від ВВП і також має намір досягти 2,5% до 2030 року.
Як повідомляв УНН, Чеська Республіка планувала збільшити свій внесок в загальний бюджет НАТО на 42 мільйони крон.