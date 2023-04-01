«Обміняю Німесил на генератор»: як українці відреагували на початок продажу популярних ліків за рецептом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. З 1 квітня набувають чинності зміни в реалізації медичних препаратів. І поки МОЗ переконує, що зміни незначні, а представники аптечного бізнесу запевняють, що дотримуватимуться законодавства (не пояснюючи однак, які саме ліки тепер доступні виключно за рецептами), українці вдаються до жартів. УНН зібрав для вас реакцію соцмереж на штурм аптек та зміни у продажі медпрепаратів.
Українці жартують про те, що зробили гарну інвестицію у своє майбутнє, придбавши Німесил або Корвалол, а також про те, що штурм Лаври не відбувся через штурм аптек.
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А ось журналіст Дмитро Бунецький пожартував щодо назви популярного препарату.
Знайшлося місце і для жартів про провалену МОЗ комунікацію.