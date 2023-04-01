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«Обміняю Німесил на генератор»: як українці відреагували на початок продажу популярних ліків за рецептом

«Обміняю Німесил на генератор»: як українці відреагували на початок продажу популярних ліків за рецептом

Київ • УНН

 • 1674420 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. З 1 квітня набувають чинності зміни в реалізації медичних препаратів. І поки МОЗ переконує, що зміни незначні, а представники аптечного бізнесу запевняють, що дотримуватимуться законодавства (не пояснюючи однак, які саме ліки тепер доступні виключно за рецептами), українці вдаються до жартів. УНН зібрав для вас реакцію соцмереж на штурм аптек та зміни у продажі медпрепаратів.

Українці жартують про те, що зробили гарну інвестицію у своє майбутнє, придбавши Німесил або Корвалол, а також про те, що штурм Лаври не відбувся через штурм аптек.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На які ліки потрібен рецепт - відповідь МОЗ

А ось журналіст Дмитро Бунецький пожартував щодо назви популярного препарату. 

Знайшлося місце і для жартів про провалену МОЗ комунікацію.

@saldi_olya #аптека #німесил #німесіл #рецепт #аптека911 #паровамашина #генератор #ліки #лікизарецептом #єрецепт ♬ Парова машина - The Budchuk

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