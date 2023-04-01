«Обміняю Німесил на генератор»: як українці відреагували на початок продажу популярних ліків за рецептом

Українці жартують про те, що зробили гарну інвестицію у своє майбутнє, придбавши Німесил або Корвалол, а також про те, що штурм Лаври не відбувся через штурм аптек.

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А ось журналіст Дмитро Бунецький пожартував щодо назви популярного препарату.

Знайшлося місце і для жартів про провалену МОЗ комунікацію.