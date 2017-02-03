Обласна лікарня ім.Мечникова у Дніпрі вдруге отримала гуманітарний вантаж із Франції
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Обласна лікарня ім.Мечникова у Дніпрі вдруге отримала гуманітарний вантаж із Франції. Про це кореспонденту УНН повідомили в обласній адміністрації.
Лікарня ім.Мечникова отримала безтіньову лампу для операційної, 10 багатофункціональних ліжок, які за допомогою пульту змінюють положення спини та ніг, протипролежневі матраци та медичні меблі. Все це знадобиться в реанімаційному відділенні.
Зазначимо, це вже 17-а партія гуманітарної допомоги із Франції доставлена до Дніпропетровщини.
Нагадаємо, медики ОКЛ ім.Мечникова розповіли про стан британського журналіста, пораненого під Авдіївкою.