Областная больница им. Мечникова в Днепре во второй раз получила гуманитарный груз из Франции
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Областная больница Мечникова в Днепре во второй раз получила гуманитарный груз из Франции. Об этом корреспонденту УНН сообщили в областной администрации.
Больница Мечникова получила бестеневую лампу для операционной, 10 многофункциональных кроватей, которые с помощью пульта изменяют положение спины и ног, противопролежневые матрасы и медицинскую мебель. Все это понадобится в реанимационному отделению.
Отметим, это уже семнадцатая партия гуманитарной помощи из Франции доставленная в Днепропетровскую область.
Напомним, медики ОКБ Мечникова рассказали о состоянии британского журналиста, раненого под Авдеевкой.