Областная больница им. Мечникова в Днепре во второй раз получила гуманитарный груз из Франции

Больница Мечникова получила бестеневую лампу для операционной, 10 многофункциональных кроватей, которые с помощью пульта изменяют положение спины и ног, противопролежневые матрасы и медицинскую мебель. Все это понадобится в реанимационному отделению.

Отметим, это уже семнадцатая партия гуманитарной помощи из Франции доставленная ​​в Днепропетровскую область.

Напомним, медики ОКБ Мечникова рассказали о состоянии британского журналиста, раненого под Авдеевкой.