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"Оберігав окупаційну владу" під час захоплення Балаклії: експоліцейський постане перед судом

"Оберігав окупаційну владу" під час захоплення Балаклії: експоліцейський постане перед судом

Київ • УНН

 • 34946 перегляди

Колишнього співробітника поліції звинувачують у пособництві ворогу під час окупації Балаклії. Обвинувальний акт направлено до суду.

Завершено розслідування стосовно експоліціянта, який "оберігав окупаційну владу" під час захоплення Балаклії в Харківській області. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації міста Балаклія обвинувачений, який був на той момент дільничним офіцером поліції сектору превенції ВП №1 Ізюмського ГУНП в області, добровільно перейшов на бік ворога.

Спочатку зрадник роздавав гуманітарну допомогу від рф, а згодом зайняв посаду "полицейского патрульно-постовой службы" в "Балаклейском отделе полиции".

Головною задачею зрадника була охорона обʼєктів, які мали значення для безпеки окупаційної влади. Також він супроводжував та охороняв представників псевдо адміністрації, які збирали "данину" з місцевих підприємців на ринку.

Наразі чоловіка оголошено у розшук, а обвинувальний акт стосовно нього затверджено та направлено до суду.

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Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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