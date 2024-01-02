"Оберігав окупаційну владу" під час захоплення Балаклії: експоліцейський постане перед судом

Завершено розслідування стосовно експоліціянта, який "оберігав окупаційну владу" під час захоплення Балаклії в Харківській області. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації міста Балаклія обвинувачений, який був на той момент дільничним офіцером поліції сектору превенції ВП №1 Ізюмського ГУНП в області, добровільно перейшов на бік ворога.

Спочатку зрадник роздавав гуманітарну допомогу від рф, а згодом зайняв посаду "полицейского патрульно-постовой службы" в "Балаклейском отделе полиции".

Головною задачею зрадника була охорона обʼєктів, які мали значення для безпеки окупаційної влади. Також він супроводжував та охороняв представників псевдо адміністрації, які збирали "данину" з місцевих підприємців на ринку.

Наразі чоловіка оголошено у розшук, а обвинувальний акт стосовно нього затверджено та направлено до суду.

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