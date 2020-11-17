ОАСК відкрив провадження за позовом Шарія у справі про заборону “Партії Шарія”

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Віктора Шарія до Міністерства юстиції України. Нагадаємо, позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту щодо не прийняття рішення про звернення до суду з адміністративним позовом про заборону діяльності політичної партії „Партія Шарія“. Серед інших вимог позову — зобов’язати відповідача звернутись до суду з позовом про заборону вказаної партії”, — повідомили в пресслужбі.

За даними ОАСК, позивач зазначив, що він не є членом партії, не працює в ній та не входить до складу керівних органів партії і вважає, що використання його прізвища в назві партії не повинно відбуватись без його згоди.

“Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами”, — сказано в повідомленні пресслужби суду.

Нагадаємо, 30 липня Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження щодо заборони діяльності політичної партії “Партія Шарія”.

Як повідомляв УНН, раніше суд відмовив “Партії Шарія” у стягненні понад 3,2 млн грн з держбюджету України.