О.Ярославский купив у "Євраза" Суху Балку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Олександр Ярославський встановив контроль над одним з найбільших залізорудних підприємств України у холдингу "Євраз" за 110 млн. дол., - повідомляє прес-служба DCH Олександра Ярославського, передає УНН.
Угода відбулася шляхом передачі покупцеві компанією EVRAZ Group S.A. всього акціонерного капіталу Kadish Limited (підприємство, яке володіє акціями EVRAZ Sukha Balka). Сума трансакції склала 110 млн. дол, Що можна порівняти з рівнем оборотного капіталу і боргу залізорудної підприємства.
EVRAZ Sukha Balka спеціалізується на видобутку залізної руди підземним способом. У структуру комбінату входять дві шахти - "Ювілейна" і шахта ім. Фрунзе. У минулому році компанією було реалізовано понад 2,5 млн. Тонн аглоруди. Основними споживачами продукції підприємства є Південний гірничо-збагачувальний комбінат і Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча.
Купівля нового активу для холдингу Олександра Ярославського є закономірним продовженням високої інвестиційної активності останнього часу. Нагадаємо, що група DCH за 20 років роботи в Україні успішно розвивала різні проекти, в числі яких "УкрСиббанк", Черкаський "Азот", "Київстар" та ін. Інвестиції Олександра Ярославського в розвиток Харківського регіону перевищили 1 млрд. дол, З них 300 млн. дол.- в підготовку інфраструктури Харкова до Євро-2012.
У минулому році бізнесмен придбав Харківський тракторний завод, який, завдяки інвестиціям нового власника, на початку 2017 року розпочав свою роботу після 10-місячного простою. У квітні стало відомо про те, що група DCH набуває страхову компанію "ІНГО Україна" (Київ).
У 2016 році Олександр Ярославський, за версією Forbes, традиційно увійшов до першої десятки найбагатших людей країни (# 8, 721 млн. дол.)