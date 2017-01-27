О.Турчинов взяв участь у флешмобі віджимань та передав естафету офіцерам РНБО

“Друзі! Сьогодні взяв участь у флешмобі #22PushUpChallenge на підтримку ветеранів АТО. Передаю цю естафету офіцерам, що працюють в Апараті РНБО”, — повідомив О.Турчинов.

Як повідомляв УНН, начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко долучився до флешмобу віджимань і передав естафету СБУ.