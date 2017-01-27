О.Турчинов взяв участь у флешмобі віджимань та передав естафету офіцерам РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов взяв участь у флешмобі #22PushUpChallenge та передав естафету офіцерам, що працюють в апараті РНБО. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Друзі! Сьогодні взяв участь у флешмобі #22PushUpChallenge на підтримку ветеранів АТО. Передаю цю естафету офіцерам, що працюють в Апараті РНБО”, — повідомив О.Турчинов.
Як повідомляв УНН, начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко долучився до флешмобу віджимань і передав естафету СБУ.