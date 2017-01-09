О.Рибка і Є.Селезньов дебютували за "Карабюкспор" з розгромної поразки

У товариському поєдинку проти “Антальяспор” представники України з’явилися на полі в стартовому складі, однак інформація щодо кількості проведеного часу футболістів не уточнюється.

“Карабюкспор” відкрив рахунок у баталії, проте надалі пропустив чотири рази — 1:4.

Варто відзначити, що українські футболісти мають можливість дебютувати за “Карабюкспор” в офіційному матчі вже 14 січня, у протистоянні 17-го туру турецької Суперліги проти “Акхісар”.