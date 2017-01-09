А.Рыбка и Е.Селезнев дебютировали за "Карабюкспор" с разгромного поражения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Экс-игроки сборной Украины Александр Рыбка и Евгений Селезнев дебютировали за турецкий "Карабюкспор", передает УНН со ссылкой сайт клуба.
В товарищеском поединке против "Антальяспор" представители Украины появились на поле в стартовом составе, однако информация о количестве проведенного времени футболистов не уточняется.
"Карабюкспор" открыл счет в баталии, однако в дальнейшем пропустил четыре раза - 1: 4.
Стоит отметить, что украинские футболисты имеют возможность дебютировать за "Карабюкспор" в официальном матче уже 14 января, в противостоянии 17-го тура турецкой Суперлиги против "Акхисар".