О.Наливайко очолив комісію з перетворення Національної телекомпанії України

“Комісію з перетворення НТКУ очолю я (так само, як і комісію першого етапу, коли обласні державні ТРК приєднувались до НТКУ).На посаду генерального директора НТКУ призначення не буде. Комісія з 30 вересня виконує функції правління”, — зазначив О.Наливайко.

За словами голови Держкомтелерадіо, знайти тимчасового, до створення ПАТ НСТУ, керівника серед заступників, який би консолідував менеджмент, не вдалося. О.Наливайко утотчнив, що будь-яке призначення одного, викликало демарш і несприйняття інших.

“Ми не можемо більше втрачати час на вирішення кадрового питання. Треба брати відповідальність, а не маневрувати, готуючись до виборів глави НСТУ або більш комфортних умов для організації пісенного конкурсу Євробачення. Сподіваюсь, що весь менеджмент, якщо він відповідальний, залишиться на місцях”, — додав О.Наливайко.

Нагадаємо, 7 листопада голова Держкомтелерадіо України Олег Наливайко підписав наказ щодо звільнення Зураба Аласанії з посади генерального директора Національної телекомпанії України.