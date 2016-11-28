О.Наливайко возглавил комиссию по преобразованию Национальной телекомпании Украины

"Комиссия по преобразованию НТКУ возглавлю я (так же, как и комиссию первого этапа, когда областные государственные ТРК присоединялись к НТКУ) .На должность генерального директора НТКУ назначения не будет. Комиссия с 30 сентября выполняет функции правления ", - отметил О.Наливайко.

По словам председателя Госкомтелерадио, найти временного, до созданиюя ПАО НОТУ, руководителя среди заместителей, который бы консолидировал менеджмент, не удалось. О.Наливайко уточнил, что любое назначение одного, вызвало бы демарш и неприятие других.

"Мы не можем больше терять время на решение кадрового вопроса. Надо брать ответственность, а не маневрировать, готовясь к выборам главы НОТУ или более комфортных условий для организации песенного конкурса Евровидение. Надеюсь, что весь менеджмент, если он ответственный, останется на местах ", - добавил О.Наливайко.

Напомним, 7 ноября председатель Госкомтелерадио Украины Олег Наливайко подписал приказ об увольнении Зураба Аласания с должности генерального директора Национальной телекомпании Украины.