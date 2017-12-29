Нью-Йорк очікує на рекордне похолодання на Новий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Жителі США зустрінуть 2018 рік з арктичним морозом, прихід якого почнеться з центральної та східної частини держави, передає УНН з посиланням на USAtoday та AccuWeather.
Арктична хвиля, яка вже встигла охопити центральну та східну частину Сполучених Штатів в останній тиждень 2017 року, не послабить своєї “хватки”, коли деятки тисяч громадян святкуватимуть новорічну ніч.
Місто Нью-Йорк в однойменному штаті може зустріти найхолодніший Новий Рік за останні 50 років, зазначає видання.
“Ми прогнозуємо температуру 11 градусів за Фаренгейтом (близько −12 C) опівночі на Таймс-Сквер, яка буде відчуватись як −10 градусів (- 23 С)”, — попередив метеоролог AccuWeather Пол Уокер.
За його словами, останнього разу таку температуру в новорічну ніч спостерігали у 1962 році.
Холодний вітер, який досягатиме швидкості до 20 миль/год , додасть неприємних відчуттів, зазначив експерт. Проте він охопить не всі території. Бостон побачить на термометрі до — 13 градусів С, що відчуватимуться як −29С. Мешканці Чикаго можуть чекати відносно “м’які” −12 — 13 градусів, які відчуватимуться як −19. Навіть в Атланту прийдуть заморозки: близько −2 градусів, що почуватимуться як −4 −5.
Фахівці з AccuWeather запевняють, що така погода в центральних штатах триватиме впродовж щонайменше 11 днів. Агентство з управління надзвичайними ситуаціями в Нью-Йорку випустило попередження про надзвичайний холод та опублікувало у соцмережах довідник, який закликає мешканців носити декілька шарів одягу та ховати вуха.
Як повідомляв УНН, на Новий рік в Україні очікується "весняна" погода.