NYT отримала Пулітцерівську премію за тексти про Росію

Журналісти видання писали про спроби президента РФ Володимира Путіна розширити російський вплив за кордоном, "розкриваючи такі методи, як вбивство, переслідування в Інтернеті і поширення компроматів щодо опонентів", пише Deutsche Welle. До переліку відзначених журі робіт увійшли матеріали про "армії російських тролів", вигоди Москви від викриттів Wikileaks, російські кібератаки на американських демократів та інші статті.

Пулітцерівську премію в головній номінації - "Служіння суспільству" - отримали журналісти The New York Daily News і ProPublica, які писали про виселення представників меншин, що живуть за межею бідності, з державного житла в Нью-Йорку.

У номінації "Роз'яснювальна журналістика" Пулітцерівської премії удостоєні журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ), які вивчали "панамські досьє". У розслідуванні брали участь російські журналісти Роман Анін, Олеся Шмагун і Дмитро Великовский.

Пулітцерівська премія - одна з найпрестижніших в США і в світі нагород в галузі журналістики. Вона вручається щорічно з 1917 року за публікацію будь-якому американському виданню.