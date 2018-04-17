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НП на донбаській шахті: вибухнув метан

НП на донбаській шахті: вибухнув метан

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. На шахті "Покровська" у Донецькій області, де постраждали семеро гірників, вибухнула повітряно-метанова суміш. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook, повідомляє УНН.

"На шахті "Покровська" стався вибух повітряно-метанової суміші. 7 гірників постраждали, один з них у важкому стані. Загиблих немає", - зазначив він.

Нагадаємо, про НП на шахті "Покровська" повідомив голова Донецької ВЦА Жебрівський. З його слів, подія сталася 16 квітня близько 23 години.

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