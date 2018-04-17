НП на донбаській шахті: вибухнув метан
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На шахті "Покровська" у Донецькій області, де постраждали семеро гірників, вибухнула повітряно-метанова суміш. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook, повідомляє УНН.
"На шахті "Покровська" стався вибух повітряно-метанової суміші. 7 гірників постраждали, один з них у важкому стані. Загиблих немає", - зазначив він.
Нагадаємо, про НП на шахті "Покровська" повідомив голова Донецької ВЦА Жебрівський. З його слів, подія сталася 16 квітня близько 23 години.