Нову українську артустановку "Богдана" випробовують в Одеській області
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. В Одеській області на державному випробувальному полігоні “Алібей” починають проведення випробування 155-мм вітчизняної самохідної артилерійської установки “Богдана”. Про це повідомляють у пресслужбі Тузлівської територіальної громади.
Другий етап випробувань САУ “Богдана” проведуть з 20 по 23 жовтня в районі населеного пункту Тузли Білгород-Дністровського району.
Жителів попереджають, що перебування сторонніх осіб на території стрільбища та прилеглої території на час проведення стрільб заборонено.
Самохідна артилерійська установка “Богдана” — українська гаубиця, розроблена у 2018 році. Знаряддя встановлено на шасі КрАЗ-63221. Це перша українська САУ, розроблена під калібр 155 мм, який є стандартом для польової артилерії дивізійної ланки в НАТО, відмінним від калібру 152 мм, прийнятим у СРСР.