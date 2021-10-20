Нову українську артустановку "Богдана" випробовують в Одеській області

Другий етап випробувань САУ “Богдана” проведуть з 20 по 23 жовтня в районі населеного пункту Тузли Білгород-Дністровського району.

Жителів попереджають, що перебування сторонніх осіб на території стрільбища та прилеглої території на час проведення стрільб заборонено.

Самохідна артилерійська установка “Богдана” — українська гаубиця, розроблена у 2018 році. Знаряддя встановлено на шасі КрАЗ-63221. Це перша українська САУ, розроблена під калібр 155 мм, який є стандартом для польової артилерії дивізійної ланки в НАТО, відмінним від калібру 152 мм, прийнятим у СРСР.