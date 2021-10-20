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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новую украинскую артустановку "Богдана" испытывают в Одесской области

Киев • УНН

 • 22460 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В Одесской области на государственном испытательном полигоне “Алибей” начинают проведение испытания 155-мм отечественной самоходной артиллерийской установки “Богдана”. Об этом сообщают в пресс-службе Тузловской территориальной громады.

Новую украинскую артустановку "Богдана" испытывают в Одесской области

Второй этап испытаний САУ “Богдана” проведут с 20 по 23 октября в районе населенного пункта Тузлы Белгород-Днестровского района.

Жителей предупреждают, что пребывание посторонних лиц на территории стрельбища и прилегающей территории на время проведения стрельб запрещено.

Самоходная артиллерийская установка “Богдана” — украинская гаубица, разработанная в 2018 году. Орудие установлено на шасси КрАЗ-63221. Это первая украинская САУ, разработана под калибр 155 мм, который является стандартом для полевой артиллерии дивизионного звена в НАТО, отличным от калибра 152 мм, принятым в СССР.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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