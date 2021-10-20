Новую украинскую артустановку "Богдана" испытывают в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В Одесской области на государственном испытательном полигоне “Алибей” начинают проведение испытания 155-мм отечественной самоходной артиллерийской установки “Богдана”. Об этом сообщают в пресс-службе Тузловской территориальной громады.
Второй этап испытаний САУ “Богдана” проведут с 20 по 23 октября в районе населенного пункта Тузлы Белгород-Днестровского района.
Жителей предупреждают, что пребывание посторонних лиц на территории стрельбища и прилегающей территории на время проведения стрельб запрещено.
Самоходная артиллерийская установка “Богдана” — украинская гаубица, разработанная в 2018 году. Орудие установлено на шасси КрАЗ-63221. Это первая украинская САУ, разработана под калибр 155 мм, который является стандартом для полевой артиллерии дивизионного звена в НАТО, отличным от калибра 152 мм, принятым в СССР.