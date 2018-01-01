Новозеландці побудували острів з піску аби обійти заборону на вживання алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Жителі новозеландського містечка Коромандел створили острів з піску щоб обійти заборону на вживання алкоголю в громадських місцях. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sydney Morning Herald.
Жителі міста Коромандел звели острів з піску в гирлі річки Тайруа. Вони працювали під час відпливу: спорудили шматок землі і встановили на ньому стіл з лавкою. Коли вода повернулася напередодні Нового року, вони забралися на острів і почали вживати алкоголь.
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У Короманделі діє повна заборона на вживання алкоголю в громадських місцях, в тому числі на пляжах. Формально місцеві жителі, які побудували острів, все одно порушили закон, оскільки знаходилися на території міста. Але інші відвідувачі пляжу відзначили, що ентузіасти могли перебувати “в нейтральних водах”.
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Місцевий поліцейський шериф додав, що раніше не чув про подібний “творчий підхід”, і, якби сам побачив такий острів, то “приєднався б до них”.
Нагадуємо, жителі Нової Зеландії першими зустріли Новий рік.