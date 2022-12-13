Новорічний стіл-2023: скільки доведеться витратити українцям

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 16149 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 50086 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 89364 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 140369 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 165297 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 341057 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 218271 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193146 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 326310 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458972 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75969 перегляди

Нідерланди направлять Україні 500 мільйонів євро на закупівлю безпілотників

31 березня, 13:53 • 30876 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 34551 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 35026 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 33854 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 341052 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 326308 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 544265 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 675301 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 695587 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75969 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113649 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198705 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224758 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217774 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Новорічний стіл-2023: скільки доведеться витратити українцям

Новорічний стіл-2023: скільки доведеться витратити українцям

Київ • УНН

 • 778502 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Цього року українській сім'ї з чотирьох людей новорічний стіл обійдеться у 2655,17 гривень. Про це повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко, передає УНН.

Цитата

"Новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо, – обійдуться на родину з 4‑х осіб близько 2655,17 грн, тобто на 43,9% дорожче, ніж торік", – ідеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новорічний стіл цього року подорожчає на 40-50%

Деталі

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, салат "Олів’є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 281,71 грн – на 41,9% більше. 

На 2,5% дорожче коштуватиме салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг продуктів) – 134,66 грн. 

Витрати на м’ясні продукти зросли вдвічі. Пів кілограма нарізки із сирокопченої ковбаси "Салямі" коштуватиме 250 грн (у 2,5 раза більше), підчеревини копченої – 237 грн (у 2,1 раза), биток зі свинини свіжий – 250 грн (у 2,2 раза).

М’ясо птиці станом на кінець 2022 року залишається найдешевшим з-поміж усіх видів м’яса. За 1 кг філе курячого свіжого в середньому доведеться заплатити 134,45 грн (зростання ціни на 12%). Загалом 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі-2023 коштуватиме 871,45 грн.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) – 114,17 грн і пачка вершкового масла (200 г) – 65,40 грн. Молочні продукти цього року подорожчали на 30,8-52,2%.

Вартість овочів на новорічному столі в середньому становитиме 254,95 грн (на 37,5% дорожче). Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 15,80 грн, гриби (1 кг) – 77,90 грн, перець солодкий (0,5 кг) – 59,50 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 34,75 грн, помідори свіжі (1 кг) – 67 грн.

Фрукти на святковому столі обійдуться у 168,92 грн (зростання на 59,7%). За 2 кг мандаринів заплатимо 99,80 грн, 1 кг бананів обійдеться в середньому у 58 грн, 1 лимон (200 г) – 11,12 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фрукти та овочі за місяць подешевшали, яйця – подорожчали найбільше

Батон білого хліба коштуватиме 25,80 грн (на 3,4 % більше). Шоколадні цукерки – в середньому 185 грн за 1 кг (на 8,8% більше).

Пляшка вина ігристого "Артемівське" (0,75 л) обійдеться у 140 грн. У півтора рази більше – 209 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) бренді "Шабо" 5‑річної витримки. Зростання цін, відповідно, на 28,4% і 16,1%.

Безалкогольні напої обійдуться у 104,11 грн. За 2 л соку "Садочок" доведеться заплатити 50 грн, за воду "Моршинська" (1,5 л) – 20,32 грн, за солодку воду "Живчик" (2 л) – 33,79 грн.

Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити приблизно 525 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 280 грн, а 200 г червоної риби – у 245 грн. Вартість новорічного столу з делікатесами зросте до 3180,17 грн.

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу в Києві становитиме 2933,77 грн – на 38,2% більше. Стіл із делікатесами обійдеться жителям столиці у 3523,77 грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$82,400.10
Золото
$3,156.60
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.33