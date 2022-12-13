Новорічний стіл-2023: скільки доведеться витратити українцям

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"Новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо, – обійдуться на родину з 4‑х осіб близько 2655,17 грн, тобто на 43,9% дорожче, ніж торік", – ідеться у повідомленні.

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Деталі

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, салат "Олів’є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 281,71 грн – на 41,9% більше.

На 2,5% дорожче коштуватиме салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг продуктів) – 134,66 грн.

Витрати на м’ясні продукти зросли вдвічі. Пів кілограма нарізки із сирокопченої ковбаси "Салямі" коштуватиме 250 грн (у 2,5 раза більше), підчеревини копченої – 237 грн (у 2,1 раза), биток зі свинини свіжий – 250 грн (у 2,2 раза).

М’ясо птиці станом на кінець 2022 року залишається найдешевшим з-поміж усіх видів м’яса. За 1 кг філе курячого свіжого в середньому доведеться заплатити 134,45 грн (зростання ціни на 12%). Загалом 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі-2023 коштуватиме 871,45 грн.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) – 114,17 грн і пачка вершкового масла (200 г) – 65,40 грн. Молочні продукти цього року подорожчали на 30,8-52,2%.

Вартість овочів на новорічному столі в середньому становитиме 254,95 грн (на 37,5% дорожче). Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 15,80 грн, гриби (1 кг) – 77,90 грн, перець солодкий (0,5 кг) – 59,50 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 34,75 грн, помідори свіжі (1 кг) – 67 грн.

Фрукти на святковому столі обійдуться у 168,92 грн (зростання на 59,7%). За 2 кг мандаринів заплатимо 99,80 грн, 1 кг бананів обійдеться в середньому у 58 грн, 1 лимон (200 г) – 11,12 грн.

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Батон білого хліба коштуватиме 25,80 грн (на 3,4 % більше). Шоколадні цукерки – в середньому 185 грн за 1 кг (на 8,8% більше).

Пляшка вина ігристого "Артемівське" (0,75 л) обійдеться у 140 грн. У півтора рази більше – 209 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) бренді "Шабо" 5‑річної витримки. Зростання цін, відповідно, на 28,4% і 16,1%.

Безалкогольні напої обійдуться у 104,11 грн. За 2 л соку "Садочок" доведеться заплатити 50 грн, за воду "Моршинська" (1,5 л) – 20,32 грн, за солодку воду "Живчик" (2 л) – 33,79 грн.

Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити приблизно 525 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 280 грн, а 200 г червоної риби – у 245 грн. Вартість новорічного столу з делікатесами зросте до 3180,17 грн.

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу в Києві становитиме 2933,77 грн – на 38,2% більше. Стіл із делікатесами обійдеться жителям столиці у 3523,77 грн.