"Новорічне перемир'я": бойовики здійснили два обстріли опорних пунктів сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У перший день Нового року на лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню, бойовики здійснили два прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook, передає УНН.
"У перший день Нового року на лінії зіткрення знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості та застосовують заборонені зразки озброєння. Впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО", - йдеться в повідомленні.
На донецькому напрямку ворог, у новорічну ніч, понад годину вів вогонь по позиціях Збройних Сил України з 82-мм мінометів, гранатометів різних видів та стрілецької зброї довкола Верхньоторецького.
"На Приазов’ї противник обстріляв з міномету калібру 120-мм і піхотного озброєння наші оборонні укріплення у районі Павлополя. На інших ділянках нашої оборони порушень перемир’я не зафіксовано", - зазначили в АТО.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО зазнав поранення один український військовий.